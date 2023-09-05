Юго-Восточный Курьер

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Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника силами ПВО

Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника силами ПВО

БПЛА сбит в Тверской области Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что в районе Завидово Тверской области средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону столицы.

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