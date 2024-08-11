В Перми стартовал V фестиваль уличных театров «Флюгер»

На фестивале «Флюгер», который пройдет 10 и 11 августа в Перми, выступят артисты 19 театров России. Фестиваль посвящен Году семьи, и все его участники привезли новые постановки и перформансы, которые ранее нигде не демонстрировались, передает ТАСС.