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Царьград

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ЦБ России предложил повысить производительность вместо дешёвых кредитов

ЦБ России предложил повысить производительность вместо дешёвых кредитов

Банк России считает, что снижение ставок по кредитам не обеспечит устойчивый рост экономики. Регулятор рекомендует использовать новые технологии и улучшать организацию производства для повышения производительности труда в России.

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Комментарии
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Maxim
Дураков много, Зайцев - мало: ставка Госбанка КНР 2,9% ..
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4 н.