ЦБ России предложил повысить производительность вместо дешёвых кредитов

Банк России считает, что снижение ставок по кредитам не обеспечит устойчивый рост экономики. Регулятор рекомендует использовать новые технологии и улучшать организацию производства для повышения производительности труда в России.
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