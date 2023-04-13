Еврокомиссар Макгиннес: ЕС намерен ввести 11-й пакет антироссийских санкций

Европейский союз готовится ввести новый, 11-й пакет рестрикций против России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес в интервью телекомпании CNBC.
Популярные статьи
- «Бежали из России и выволокли отсюда целые состояния»: Пригожин об уехавших за границу чиновниках
- «Это то "глубинное государство", о котором я рассказывал»: Пригожин высказался о вывешенном в центре Петербурга флаге Украины
- Петиция об отставке Беглова за сутки набрала более 500 тысяч голосов петербуржцев
Свежие комментарии