Политический эксперт рунета

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Понимает ли автор итоговый смысл своего текста -"А у нас валом предателей, но уже научились их обходить"Песков: военное р...
  • Алексей Васильев
    Смешно. Не рой другому яму.Финская компания ...
  • Sergiy Che
    Дятлы тупые!! Про "параллельный импорт" не слыхали?!))Финляндия пришла ...

Еврокомиссар Макгиннес: ЕС намерен ввести 11-й пакет антироссийских санкций

Еврокомиссар Макгиннес: ЕС намерен ввести 11-й пакет антироссийских санкций

Европейский союз готовится ввести новый, 11-й пакет рестрикций против России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес в интервью телекомпании CNBC.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх