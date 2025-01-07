НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

162 подписчика

Беттмэн о равенстве в НХЛ: «Благодаря потолку все команды могут быть конкурентными. Но в начале века были клубы с бюджетом 20 млн или 85 млн. Так мы и оказались в «Эре мертвой шайбы»

– Когда вы стали комиссионером НХЛ, думаю, одним из ваших первых действий было создание равноправия в лиге и попытка работать над этим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх