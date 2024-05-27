Даниил Медведев: «олимпийский год в календаре — самый тяжелый»

Впервые с 1992 года олимпийский турнир по теннису будет проходить на грунте. Насколько сложно будет теннисистам после «Ролан Гаррос» переходить на траву Уимблдона, а затем снова на грунт в Париже, ответил в интервью Forbes Sport Даниил Медведев.