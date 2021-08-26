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Sabaton выпустили совместный клип с World Of Tanks

Sabaton выпустили совместный клип с World Of Tanks

Шоу-бизнес В клипе снималась мега-виолончелистка Тина Гоу. Группа Sabaton выпустили клип «Steel Commanders» в соавторстве с разработчиком игры World Of Tanks Wargaming.

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