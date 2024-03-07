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«Реал» и «Ман Сити» – в 1/4 финала ЛЧ, Тарасенко во «Флориде», Анчелотти и налоговые махинации, Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, Беллингема забанили на 2 матча и другие новости

«Реал» и «Ман Сити» – в 1/4 финала ЛЧ, Тарасенко во «Флориде», Анчелотти и налоговые махинации, Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, Беллингема забанили на 2 матча и другие новости

1. В ЛЧ пока без сенсаций: «Ман Сити» и «Реал» ожидаемо пробились в четвертьфинал. Но если «горожане» и во втором матче уверенно разобрались с «Копенгагеном», то «Мадрид» дома помучался с «Лейпцигом» и довольствовался ничьей (которой, впрочем, хватило).

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Комментарии
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Максим Комаров
«Я не хочу видеть, как плачут мои дети. Мужчины утверждают, что прикрывают меня, но я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха», — приводит слова текста песни Bold.
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Максим Комаров
Старина Промес записал рэпчик. На этой прекрасной ноте, еще раз удостоверившись, что чувак этот - идиот, я, пожалуй, закончу с ним на ближайшие пару дней. Ибо, он утомил даже меня, его самотроллинг мне не перекрыть. Ну и, в честь наступающего Женского Дня, водяное перемирие.
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Максим Комаров
Всех прекрасных спартаковских дам этого сайта - с наступающим праздником! Крепкого здоровья, любви и улыбок! И побед любимой команды, естественно.
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