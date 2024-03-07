«Реал» и «Ман Сити» – в 1/4 финала ЛЧ, Тарасенко во «Флориде», Анчелотти и налоговые махинации, Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, Беллингема забанили на 2 матча и другие новости

1. В ЛЧ пока без сенсаций: «Ман Сити» и «Реал» ожидаемо пробились в четвертьфинал. Но если «горожане» и во втором матче уверенно разобрались с «Копенгагеном», то «Мадрид» дома помучался с «Лейпцигом» и довольствовался ничьей (которой, впрочем, хватило).
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