«Реал» и «Ман Сити» – в 1/4 финала ЛЧ, Тарасенко во «Флориде», Анчелотти и налоговые махинации, Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов, Беллингема забанили на 2 матча и другие новости

Максим Комаров «Я не хочу видеть, как плачут мои дети. Мужчины утверждают, что прикрывают меня, но я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не плачу из-за этого дерьма, потому что живу без страха», — приводит слова текста песни Bold.

Максим Комаров Старина Промес записал рэпчик. На этой прекрасной ноте, еще раз удостоверившись, что чувак этот - идиот, я, пожалуй, закончу с ним на ближайшие пару дней. Ибо, он утомил даже меня, его самотроллинг мне не перекрыть. Ну и, в честь наступающего Женского Дня, водяное перемирие.