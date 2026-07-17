На Украине сотрудники ТЦК похитили священнослужителя

Украинский телеканал «Первый казацкий» сообщает, что сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) похитили настоятеля Введенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Залавье на Ровненщине.
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