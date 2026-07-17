Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине сотрудники ТЦК похитили священнослужителя

На Украине сотрудники ТЦК похитили священнослужителя

Украинский телеканал «Первый казацкий» сообщает, что сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) похитили настоятеля Введенского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Залавье на Ровненщине.

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