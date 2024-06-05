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Глобальная демократизация: этапы и последствия

Глобальная демократизация: этапы и последствия

Глобальная демократизация: этапы и последствия В своей книге «Смерть Запада» Патрик Джозеф Бьюкенен писал: «Нельзя отрицать нарастающее могущество глобализации.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Alla fine, l&#39;amore a 90 anni è lo stesso di quello a 15, l&#39;età non fa differenza.... È l&#39;unica emozione che riesce sempre a stravolgere tutto. Il corpo non conta, le rughe non contano. È il cuore che conta. E finché batte, può anche vibrare... 🫶🏼 В конце концов любовь в 90 это то же самое, что любовь в 15 лет, возраст не имеет значения.... Это единственная эмоция, которая всегда удается перевернуть все с ног на голову. Тело не считается, морщины не в счет. Важно сердце. И пока бьется, он тоже может вибрировать... 🫶🏻
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