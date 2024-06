Глобальная демократизация: этапы и последствия

Юрий Ильинов

Alla fine, l'amore a 90 anni è lo stesso di quello a 15, l'età non fa differenza.... È l'unica emozione che riesce sempre a stravolgere tutto. Il corpo non conta, le rughe non contano. È il cuore che conta. E finché batte, può anche vibrare... 🫶🏼 В конце концов любовь в 90 это то же самое, что любовь в 15 лет, возраст не имеет значения.... Это единственная эмоция, которая всегда удается перевернуть все с ног на голову. Тело не считается, морщины не в счет. Важно сердце. И пока бьется, он тоже может вибрировать... 🫶🏻