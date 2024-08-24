Редкие чудотворные иконы: духовные символы, о которых мало кто знает Ольга ВайленкоИконы занимают особое место в православной церкви, являясь не просто изображениями, но священными символами, через которые верующие обращаются к Богу и святым.
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