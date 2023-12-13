Британский регулятор ограничит трансграничные комиссии для Visa и MasterCard

Британский регулятор платежных систем (PSR) предложил ограничить комиссию за трансграничный обмен, взимаемую международными платежными системами Visa и Mastercard за транзакции, совершаемые между Великобританией и Европой.
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