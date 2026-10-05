Украина снова готова к перемирию. Но, разумеется, есть нюанс. Андрей Сибига рассказал о четырёх вариантах прекращения огня, предложенных властями разных стран.
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[ ] Мой нарратив о роли жидов в разжигании мировых войн. Мало кто из обывателей знает, что немцы и евреи были очень дружны перед 20 веком. У них близки языки (ашкенази).Немецкие солдаты даже на оккупированных территориях в Белоруссии в 1918 году с удовольствием танцевали на танцах с еврейскими девушками. И девушки с удовольствием танцевали с немцами, свысока поглядывая на местных парней. Так что же произошло в их отношениях- евреев с немцами потом? Как обыватель думает кто сейчас в США среди белых наиболее многочислен? Немцы! Это они сейчас так себя демонстрируют. Но поскреби каждого " немца" и обнаружишь.....правильно , еврея. Вот даже нынешний клоун рыжий Трамп , ведь еврейских кровей. Так, что же все-таки произошло? А произошло вот что. После открытия Америки, туда потёк поток людей желающих лучшей доли. В Германии и Англии евреи - финансовые воротилы. Так было ещё с библейских времен. Помните сказания о золотом тельце, о гоне из храма? Финансисты сообразили , что будущее
смерть фашистам
Какое перемирие с укронациками? Убийцы.