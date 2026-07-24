Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 552 подписчика

В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается +25°C и кратковременные грозы

В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается +25°C и кратковременные грозы

В пятницу, 24 июля, столица Приволжья продолжит находиться под воздействием циклона. Согласно данным сервиса «Яндекс Погоды», в городе сохраняется вероятность выпадения осадков, однако их интенсивность снизится по сравнению со штормовым началом недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии