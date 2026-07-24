В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается +25°C и кратковременные грозы

В пятницу, 24 июля, столица Приволжья продолжит находиться под воздействием циклона. Согласно данным сервиса «Яндекс Погоды», в городе сохраняется вероятность выпадения осадков, однако их интенсивность снизится по сравнению со штормовым началом недели.