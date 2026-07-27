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Neuralink научила людей с параличом управлять инвалидной коляской силой мысли

Neuralink научила людей с параличом управлять инвалидной коляской силой мысли

Участники исследования Neuralink управляли инвалидной коляской с электроприводом с помощью мыслей / © Neuralink Компания, основанная Илоном Маском в 2016 году и базирующаяся в Калифорнии, недавно представила новое обновление о ходе клинического исследования PRIME.

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