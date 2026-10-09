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Курские новости

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Задымление на Садовой: что горело в Курске

Задымление на Садовой: что горело в Курске

В ликвидации возгорания участвовали 11 человек и 4 единицы техники.В Курске вечером 9 октября произошло возгорание в пристройке на улице Садовой.

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