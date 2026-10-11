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Anthropic отключила моделям Claude доступ к живому интернету

Anthropic отключила моделям Claude доступ к живому интернету

Возможность выходить в интернет — пока только в рамках внутренних тестов — временно отключила у своих моделей Claude компания Anthropic, сообщает 11 октября Lifestyle Kursiv Media.

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