Anthropic отключила моделям Claude доступ к живому интернету

Возможность выходить в интернет — пока только в рамках внутренних тестов — временно отключила у своих моделей Claude компания Anthropic, сообщает 11 октября Lifestyle Kursiv Media.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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