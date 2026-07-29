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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ф-1» завершит сезон в Европе в случае отмены ближневосточных этапов, подтвердил Доменикали: «Дополнительных гонок в США не будет»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил, что в случае отмены Гран-при Катара и Абу-Даби сезон-2026 завершится в Европе.

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