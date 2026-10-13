Жительница Пинска обманула знакомых на 35 тыс. рублей ради онлайн-игр

Суд в Пинске приговорил 34-летнюю местную жительницу к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за хищение у шести знакомых более 35 тыс.
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