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Царьград

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Жительница Пинска обманула знакомых на 35 тыс. рублей ради онлайн-игр

Жительница Пинска обманула знакомых на 35 тыс. рублей ради онлайн-игр

Суд в Пинске приговорил 34-летнюю местную жительницу к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за хищение у шести знакомых более 35 тыс.

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