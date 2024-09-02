Теперь не смешно: Ядерный вопрос рассматривают прямо сейчас. Как сигнал подала Россия

Ядерный вопрос в России рассматривают прямо сейчас. Теперь шутки про красную кнопку стали несмешными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Под огнём целая база наёмников НАТО: Русская армия провела "калибровку" Одессы. Освобождение города близко
- Киев полыхает четвёртые сутки после жёсткого решения Путина. Началась "охота" на военную верхушку
- Украину накрыло километровыми столбами огня: "Искандеры" и 50 "Гераней" устроили ад. Уничтожен натовский лагерь
Свежие комментарии