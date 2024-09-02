Теперь не смешно: Ядерный вопрос рассматривают прямо сейчас. Как сигнал подала Россия

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Политический вестник

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Смешного  нет ничего.
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16 час.
Анфиса Иванова
О смешном уже третий год  как забыто....
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10 час.

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