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Производство сиквела «Барби» под угрозой из-за спора о гонорарах

Студия Warner Bros. столкнулась с трудностями при запуске производства сиквела «Барби». По данным The Hollywood Reporter, переговоры с исполнителями главных ролей — Марго Робби и Райаном Гослингом — зашли в тупик из-за обсуждения их гонораров.

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