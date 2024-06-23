В Севастополе 24 июня объявили днем траура

В Севатосполе 24 июня объявили днем траура. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура», - написал он в своем Telegram-канале .