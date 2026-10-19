Daily Express: В Москве выступили с "леденящим душу обращением", призвав ударить по Британии "Посейдоном".
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Опять этот разжиревший пропагандон чего-то там вякнул?
Сколько можно пугать ежа голой жопой? У нас там дети и капиталы элит. Кто по ним даст ударить? Проще просто обесточить на зиму и отключить от Интернета. Это нам вполне по силам.
Римляне с варягами только потоптали островитян, а России , очевидно, придется довершить дело-устранить этот исторический источник зла, колониализма и паразитизма! Это не месть за убиенных островитянами великих русских деятелей разных эпох, а долг перед человечеством-уничтожить всемирное зло!
Пролив Ла Манш расширить надо. И пролив имени Сталина тоже сделать. Между Мексикой и Канадой тоже должен быть судоходный пролив.
Ведущие шоу - каждый день стряпают ШОУ...