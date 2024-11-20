Совет Федерации одобрил законы о запрете идеологии "чайлдфри"

Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил два закона о запрете идеологии «чайлдфри». Один из них запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе.
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