"Нет сомнений, что президентские выборы в России очень важны для нас", уверенно сообщил "лучший друг России" (после Лукашенко, конечно) Касым-Жомарт Токаев.
Друзья России
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
косой жомар обурел...
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3 час.
Александр Батт
В политике нет друзей. Есть только интересы. В мире действует кулачное право. Победителей не судят. На проигравших вешают всех собак. Слабых и трусливых бьют. С лохами не церемонятся. Надо побеждать. И прежде всего в СВО. Чтобы победить в СВО, надо наступать. Чтобы успешно наступать, нужно хорошо защитить бойцов. Мной разработан «Защитный разгрузочный жесткий бронекомбинезон» (патент № 2669169 от 11.09.2017), полностью защищающий тело бойца, повышающий вооруженность, усиливающий мобильность за счет гусеничных электроприводов на каждой ноге, и обеспечивающий комфорт при любой погоде. Но внедрить не могу. Предприятиям ВПК невыгодно вкладываться в новшество, пока хорошо продаются устаревшие средства защиты. Здесь нужно волевое решение с обеспечением финансирования. Обращаюсь к компетентным чиновникам, явите такую волю, ради сохранения жизни наших солдат на украинском фронте. Обращаюсь к окопникам СВО, оцените и истребуйте для себя указанные бронекомбинезоны.
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3 час.
Nikolay Zakharov
Вот это действенное предложение автора коммента и патент есть,высшим военным чинам срочно надо заинтересоваться и внедрить в производство,воевать нам придется много в условиях недружественного окружения и беречь солдат насущная необходимость.
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1 час.
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