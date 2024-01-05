Друзья России

Александр Батт

В политике нет друзей. Есть только интересы. В мире действует кулачное право. Победителей не судят. На проигравших вешают всех собак. Слабых и трусливых бьют. С лохами не церемонятся. Надо побеждать. И прежде всего в СВО. Чтобы победить в СВО, надо наступать. Чтобы успешно наступать, нужно хорошо защитить бойцов. Мной разработан «Защитный разгрузочный жесткий бронекомбинезон» (патент № 2669169 от 11.09.2017), полностью защищающий тело бойца, повышающий вооруженность, усиливающий мобильность за счет гусеничных электроприводов на каждой ноге, и обеспечивающий комфорт при любой погоде. Но внедрить не могу. Предприятиям ВПК невыгодно вкладываться в новшество, пока хорошо продаются устаревшие средства защиты. Здесь нужно волевое решение с обеспечением финансирования. Обращаюсь к компетентным чиновникам, явите такую волю, ради сохранения жизни наших солдат на украинском фронте. Обращаюсь к окопникам СВО, оцените и истребуйте для себя указанные бронекомбинезоны.