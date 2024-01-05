Друзья России

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
косой жомар обурел...
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3 час.
Александр Батт
В политике нет друзей. Есть только интересы.      В мире действует кулачное право. Победителей не судят. На проигравших вешают всех собак. Слабых и трусливых бьют. С лохами не церемонятся.     Надо побеждать. И прежде всего в СВО. Чтобы победить в СВО, надо наступать. Чтобы успешно наступать, нужно хорошо защитить бойцов.      Мной разработан «Защитный разгрузочный жесткий бронекомбинезон» (патент № 2669169 от 11.09.2017), полностью защищающий тело бойца, повышающий вооруженность, усиливающий мобильность за счет гусеничных электроприводов на каждой ноге, и обеспечивающий комфорт при любой погоде.      Но внедрить не могу. Предприятиям ВПК невыгодно вкладываться в новшество, пока хорошо продаются устаревшие средства защиты.      Здесь нужно волевое решение с обеспечением финансирования.      Обращаюсь к компетентным чиновникам, явите такую волю, ради сохранения жизни наших солдат на украинском фронте.      Обращаюсь к окопникам СВО, оцените и истребуйте для себя указанные бронекомбинезоны.
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3 час.
Nikolay Zakharov
Вот это действенное предложение автора коммента и патент есть,высшим военным чинам срочно надо заинтересоваться и внедрить в производство,воевать нам придется много в условиях недружественного окружения и беречь солдат насущная необходимость.
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1 час.

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