В Киеве клянут стоявших на Майдане: Миллион погибших и полстраны беженцев на их совести

Попрыгали у себя в Кыюве..., теперь в Донецке наши деньги(наши, в том числе и мои налоги) проедают...

Галина Чужая

А я встретилась с ЭТИМ ещё в 1968 году когда к родной бабушке приехала. Думала, что за месяц чокнусь от их ненависти и злобы. После этого что там произошло не знаю, но отец прекратил всякую связь с родственниками.