Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Киеве клянут стоявших на Майдане: Миллион погибших и полстраны беженцев на их совести

В Киеве клянут стоявших на Майдане: Миллион погибших и полстраны беженцев на их совести

Сейчас о «Революции гидности» вспоминать не хотят EAST NEWS   Записки киевлянки, оказавшейся по личным обстоятельствам накануне СВО в России, да так здесь и оставшейся.

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Комментарии
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Александр Рус
поэтому не надо делать ошибку дедов-весь укроскот на утилизацию!ради наших внуков
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7 час.
Александр Денисов
Попрыгали у себя в Кыюве..., теперь в Донецке наши деньги(наши, в том числе и мои налоги) проедают...
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4 час.
Галина Чужая
А я встретилась с ЭТИМ  ещё в 1968 году когда к родной бабушке приехала. Думала, что за месяц чокнусь от их ненависти и злобы.  После этого что там произошло не знаю, но отец прекратил всякую связь с  родственниками.
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3 час.

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