Посол ВОЗ обвинил Трампа во лжи после расформирования USAID

Global Look Press/IMAGO/Saulo Angelo Своим указом о расформировании Агентства Агентства США по международному развитию (USAID) президент США Дональд Трамп в очередной раз подорвал доверие к своим заявлениям.
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