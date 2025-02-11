Следственный комитет подозревает бизнесмена из Смоленска в сокрытии от налоговой 16 миллионов рублей

Речь идет о гендиректоре полиграфпредприятия СК подозревает генерального директора смоленского полиграфического предприятия в сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам.
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