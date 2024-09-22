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Царьград

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Появилось видео полыхающих после взрыва баллона торговых рядов в Подольске

Появилось видео полыхающих после взрыва баллона торговых рядов в Подольске

Торговые ряды горят у железнодорожной станции «Львовская».В подмосковном Подольске загорелись торговые ряды.

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