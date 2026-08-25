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Беккер об отстранении Кириоса за кокаин: «Каждый имеет право на второй шанс»

Борис Беккер высказался об отстранении Ника Кириоса . Австралиец сдал положительный допинг-тест на кокаин – это произошло на турнире ATP 250 на Мальорке.

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