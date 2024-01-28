Время на исходе: провал в Йемене вскрыл слабость ВМС Британии перед Россией

Ни один британский корабль не смог нанести удар по наземным целям хуситов в Йемене из-за нехватки огневой мощи, что ставит под сомнение способность ВМС Великобритании противостоять России и создает дополнительные сложности для США.
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