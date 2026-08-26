Максим Кадаков: Немцы покупают китайские модели AUDI по низкой цене

Немецкие покупатели проявили интерес к китайским электромобилям бренда AUDI из-за их низкой цены. Эти авто завозят параллельным импортом, и после сертификации они обходятся вдвое дешевле оригинальных моделей.
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