В США заявили о готовности к возобновлению ядерных испытаний

Global Look Press/Vladimir Baranov/Globallook Press США сохраняют готовность к проведению подземных ядерных испытаний, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики Соединенных Штатов Джилл Хруби на ежегодной конференции в Вашингтоне.
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