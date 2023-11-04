Биржевая торговля арматурой: ФАС надеется на справедливые цены и конкуренцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила за развитие биржевой торговли арматурой, которая позволит сбалансировать ситуацию на рынке и предоставит потребителям дополнительный способ приобретения продукции напрямую у производителей.
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