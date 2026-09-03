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Малыш на миллион: Путин поручил продлить повышенные выплаты для семей на Дальнем Востоке

Малыш на миллион: Путин поручил продлить повышенные выплаты для семей на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года.

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