Лера из "Реальных пацанов" выходит замуж за актёра Максима Белбородова

36-летняя Зоя Бербер с удовольствием заявила о помолвке со своим возлюбленным.Актриса Зоя Бербер, ставшая широко известной благодаря роли Леры Обориной в ситкоме "Реальные пацаны", готовится во второй раз выйти замуж.