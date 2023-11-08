Лера из "Реальных пацанов" выходит замуж за актёра Максима Белбородова

36-летняя Зоя Бербер с удовольствием заявила о помолвке со своим возлюбленным.Актриса Зоя Бербер, ставшая широко известной благодаря роли Леры Обориной в ситкоме "Реальные пацаны", готовится во второй раз выйти замуж.
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