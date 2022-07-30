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РИА Новости: Запад запаниковал, осознав, что континент проигран России

РИА Новости: Запад запаниковал, осознав, что континент проигран России

Запад начал всерьез паниковать из-за проигранного Москве континента, сообщает РИА Новости. Исходя из результатов текущего турне главы российского МИД Сергея Лаврова по африканским странам, слухи о всемирной изоляции России — это всего лишь миф.

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