Тренер «Реала» Моуринью пошутил над журналистом из-за вопроса о Киву перед матчем с «Интером» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью пошутил над журналистом после вопроса о возможном общении с главным тренером «Интера» Кристианом Киву перед матчем испанской и итальянской команд в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
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