Швейцарские власти опубликовали руководство по борьбе с рисками стейблкоинов

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) в своем новом руководстве по обороту стейблкоинов сообщило, что многие эмитенты цифровых активов используют гарантии швейцарских банков.
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