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Осужден участник ОПГ по подготовке убийства Кирилла Стремоусова

Осужден участник ОПГ по подготовке убийства Кирилла Стремоусова

Верховный суд Республики Крым вынес приговор 27-летнему жителю Советского района, признанному виновным в государственной измене и подготовке убийства заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

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