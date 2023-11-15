Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Учи матчасть, Олежек. Чем больше мы поставляем США, тем быстрее пиндосы деградируют. Тем плотнее США сидит на "россий...«Рушится на глаза...
  • Ильдус Мамлеев
    Олег, а ты сам то в армии служил, стратег ты наш диванный?Бойня у Вербового...
  • Вик Норд
    "Уголовное правосудие в Соединенных Штатах более сурово по отношению к этническим меньшинствам, чем к белым, чернокож...НОЧЬ В ООН пришли...

Украина проигрывает, Россия полностью перехватила инициативу — бывший сотрудник ЦРУ

Украина проигрывает, Россия полностью перехватила инициативу — бывший сотрудник ЦРУ

 ВСУ, страдающие от нехватки личного состава и западных вооружений, потеряли инициативу на фронте, чем и воспользовалась Россия, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх