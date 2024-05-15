Эксперт раскрыла негласные правила общения в дейтинг-сервисах

Выводить отношения в офлайн-формат оптимально через 1–3 дня после виртуального знакомства. Об этом и других негласных правилах общения в дейтинг-сервисах «Известиям» 15 мая рассказала PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.
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