Эксперт раскрыла негласные правила общения в дейтинг-сервисах

Выводить отношения в офлайн-формат оптимально через 1–3 дня после виртуального знакомства. Об этом и других негласных правилах общения в дейтинг-сервисах «Известиям» 15 мая рассказала PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.