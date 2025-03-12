Захарова об отступлении ВСУ: «труба» для киевского режима

Главнокомандующий ВСУ, заявил об отступлении украинских силовых позиций в Курской области, назвав это "перегруппировкой на более выгодные позиции" Практически сразу после визита президента России Владимира Путина в Курскую область главнокомандующий ВСУ заявил об отводе войск.