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Кейн о «Золотом мяче»: «Это мечта, моя цель – стать лучшим игроком мира. Есть много топ-кандидатов: Мбаппе, Дембеле, Ямаль, Родри, Олисе»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн сказал, что хочет стать лучшим игроком мира. – Знаете, кто был последним обладателем «Золотого мяча» из «Баварии»? – Думаю, Карл-Хайнц Румменигге [45 лет назад].

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