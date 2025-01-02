BN: сделка Путина с Индией на $13 млрд сильно ударила по Западу

Западные страны наложили множество санкций на Россию, рассчитывая разрушить ее экономику. Однако, по информации немецких журналистов, Москва продолжает зарабатывать значительные суммы, несмотря на ограничения.
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