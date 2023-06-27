Спички - не игрушка

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  • Алексей Смирнов
    Он ввёл в город войска. Прикрываясь мирными жителями. Это очень знакомая тактика, сейчас её практикуют хохлы. Пригожи...Пригожин, первое ...
  • Алексей Смирнов
    Введя в город войска? Прикрываясь мирными жителями? Это очень знакомая тактика, сейчас её практикуют хохлы. Пригожин ...Путин провел лучш...
  • Дмитрий Gold
    А если наносить удар в тыл ВСУ, там стоят БТРы, теробороны, которые гонят в бой мальчишек, путь к отступлению будет о..."Идите-идите. Там...

Так что, кина не будет? Расходимся?... Мятеж назван преступным, предательским, но есть нюанс

Так что, кина не будет? Расходимся?... Мятеж назван преступным, предательским, но есть нюанс

Кто слушал заявление Президента сегодня в 22-08, думаю, обратили внимание на такую маленькую мелочь:"Кто хочет из группы "Вагнер", могут ехать в Белоруссию".

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