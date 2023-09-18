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Панарин занял 32-е место в топ-50 лучших действующий хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги, Маршанд – 33-й, Стэмкос – 34-й

Сайт НХЛ в преддверии нового сезона составил рейтинг 50 лучших игроков лиги. Российский форвард «Рейнджерс» занял 32-е место.

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