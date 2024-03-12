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Российские ресурсы: ВСУ предприняли новые попытки прорыва через границу в Белгородской и Курской областях

Российские ресурсы: ВСУ предприняли новые попытки прорыва через границу в Белгородской и Курской областях

Получивший вчера хорошую оплеуху от наших бойцов на границе с Белгородской областью глава военной разведки Украины Буданов* (внесен в России в списки экстремистов и террористов) предпринял новую попытку прорыва границы.

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