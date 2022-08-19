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Жители Сорок будут учить китайский язык с учителями из Уханя

Жители Сорок будут учить китайский язык с учителями из Уханя

Районные и муниципальные власти провели рабочую онлайн-встречу с представителями администрации китайского города Ухань, с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Республике Молдова, Ян Венбин, сообщает Noi.

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