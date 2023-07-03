Обозначенное Лиллардом желание играть только за «Хит» «отпугивает» другие команды

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Разыгрывающий «Блейзерс» Дэмиан Лиллард требует обмена, но хочет перейти исключительно в «Майами». Как рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, обозначенное Лиллардом желание играть только за «Хит» «отпугивает» другие заинтересованные команды.